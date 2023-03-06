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В России вышла в рейс первая женщина-машинист поезда дальнего следования

Ян Брацкий
04:00 06.03.2023
Машинист Оксана Соколова первой среди женщин в России закончила курс обучения, прошла стажировку и получила допуск к самостоятельной работе.
В России вышла в рейс первая женщина-машинист поезда дальнего следования
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
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Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования вышла в свой самостоятельный рейс. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Оксана Соколова трудится на Свердловской железной дороге. Право водить пассажирские поезда дальнего следования она получила в январе 2023 года.

В свой первый рейс Оксана Соколова поведет поезд №115 сообщением Томск-Адлер на участке Екатеринбург-Дружинино, пишет РИА Новости. Оксана и другие россиянки получили возможность работать машинистами с 1 января 2021 года. Соответствующие изменения внесены Минтрудом России.

Чуть позже Министерство труда внесло изменения в перечень профессий с опасными условиями труда, на которых ограничивается применение женского труда. В сфере металлообработки прекрасной половине человечества закрыт путь в котельщики, чеканщики и токаря на токарно-давильных станках. В нефте- и газодобывающей отраслях ограничения установлены для таких профессий, как слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад, слесарь-ремонтник, занятый монтажом и обслуживанием технологического оборудования. Остальные отраслевые вакансии открыты.

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