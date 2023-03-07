Польше пришлось объясняться за слова министра обороны о первых ЗРК Patriot на Украине

По словам польского оборонного ведомства, его глава Мариуш Блащак имел в виду, что благодаря усилиям Польши было принято решение передать Украине ЗР, а не то что они уже прибыли в распоряжение Киева.

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Польскому Министерству обороны пришлось объясняться за слова своего главы Мариуша Блащака о первых зенитных ракетных комплексах, якобы прибывших на Украину. Ранее Блащак заявил об этом в ходе интервью газете La Razon.

«Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot», - сообщило польское Минобороны «Укринформу».

Также Блащак заявил, что Польша на этой неделе поставит Украине 10 танков Leopard 2.

Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что помощь НАТО не приводит Киев к успехам на поле боя - напротив, у противника лишь увеличиваются потери.