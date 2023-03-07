Шойгу констатировал, что помощь НАТО не приводит Киев к успехам на поле боя

Глава МО РФ заметил, что вместо побед на полях сражений растет лишь число украинских потерь.

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством ВС РФ обратил внимание на то, что поддержка стран Североатлантического альянса не приводит украинские войска к успехам на поле боя.

Глава военного ведомства отметил, что вместо побед на полях сражений растет только число потерь с украинской стороны.

«Только в феврале они увеличились более чем на 40 процентов по сравнению с январем и составили свыше 11-ти тысяч военнослужащих», - сказал Шойгу.

В связи с этим вызывает удивление то, как безразлично к своим людям относится руководство Украины, которое не учитывает огромные потери среди своих бойцов в угоду кураторам на Западе, подчеркнул глава МО РФ.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.