Шойгу заявил, что враг потерял более чем 11 тысяч человек за февраль

Как уточнил министр обороны России, потери украинских боевиков увеличились более чем на 40 процентов по сравнению с январем.

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Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал рост потерь противника по сравнению с январем.

«Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих», - заметил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Сказав это, министр выразил удивление в связи с безразличием киевского режима, не считающегося с огромными людскими потерями в угоду кураторам с Запада.

При этом Сергей Шойгу отдельно подчеркнул, что для ВС РФ приоритет - сохранение жизни и здоровье как личного состава и мирных жителей. Как отметил Шойгу, российские войска продолжат выполнять задачи в рамках спецоперации.

Также Шойгу заявил, что взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.