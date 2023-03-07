Шойгу заявил, что враг потерял более чем 11 тысяч человек за февраль
Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал рост потерь противника по сравнению с январем.
«Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих», - заметил Шойгу в ходе селекторного совещания.
Сказав это, министр выразил удивление в связи с безразличием киевского режима, не считающегося с огромными людскими потерями в угоду кураторам с Запада.
При этом Сергей Шойгу отдельно подчеркнул, что для ВС РФ приоритет - сохранение жизни и здоровье как личного состава и мирных жителей. Как отметил Шойгу, российские войска продолжат выполнять задачи в рамках спецоперации.
Также Шойгу заявил, что взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны противника.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.