Блащак: Польша на этой неделе поставит Украине десять танков Leopard 2

Министр обороны отметил, что четыре боевые машины уже передали киевскому режиму.

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На этой неделе Польша отправит Киеву 10 танков Leopard 2. Об этом во вторник на брифинге заявил министр обороны республики Мариуш Блащак. По словам чиновника, четыре боевые машины уже находятся на Украине, сообщает ТАСС.

Также министр обороны отметил, что Варшава уже готова открыть сервисный центр по ремонту и обслуживанию отправленных Киеву танков Leopard 2. По словам Блащака, цех расположится на заводе «Бумар-Лабенды» в Гливицах.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова передать Киеву боевые самолеты. Однако страна, по его словам, не будет действовать в первых рядах.

При этом президент Польши заявил, что вопрос об отправке истребителей F-16 является крайне серьезным. Страна может столкнуться с «серьезной проблемой».