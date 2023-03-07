Министр обороны Польши заявил, что ЗРК Patriot прибыли на Украину

Отвечая на вопрос о передаче Украине истребителей, министр сказал, что такие решения должны приниматься на более широком союзническом уровне.

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Благодаря Польше Украина получила зенитно-ракетные комплексы Patriot и первые танки Leopard, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак в интервью испанской газете La Razon.

«Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши на Украину прибыли, в частности, батареи Patriot или первые танки Leopard», - приводит издание его слова.

Министр напомнил, что сумма вооружений, переданных Варшавой Киеву с начала конфликта, превысила 2,2 миллиарда евро. В данную сумму не входят расходы Польши на обучение украинцев, а также средства, которые были потрачены на передачу танков Leopard.

В декабре прошлого года в Кремле согласились с мнением зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что системы Patriot станут законной целью в случае доставки их из США на Украину.

Зенитно-ракетный комплекс ПВО и ПРО Patriot оснащен управляемыми

ракетами «поверхность-воздух». Используется в первую очередь для перехвата и уничтожения баллистических ракет малого радиуса действия, а также авиационных и крылатых ракет.

Обычно батарея Patriot включает в себя радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, командный пункт, электроэнергетическое оборудование и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре ракеты.

О планах по поставке Украине систем ПВО Patriot заявляли США, Германия, Нидерланды. Франция и Италия поставят системы ПВО SAMP/T.

До этого сообщалось, что ФРГ отправляет Украине танки Leopard 2 из запасов бундесвера и разрешает реэкспорт своих танков другим странам. Обучать управлять боевыми машинами украинцев будут в Германии, Берлин также предоставит Киеву материально-техническое обеспечение и боеприпасы.