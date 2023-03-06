Приструнить балаган: как Россия проявила себя на встрече глав МИД G20 в Индии

Как ни пыталась принимающая сторона призвать всех к диалогу и сгладить острые углы, акцентируя внимание, что встреча проходит на земле Ганди и Будды, все без толку… Хамить, нецензурно выражаться, демонстративно уходить из зала - это уже стало нормой для западных дипломатов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости

В терминале аэропорта Индиры Ганди Сергея Лаврова встречает целая делегация. Сотрудники министерства иностранных дел Индии и российского посольства жмут руки. Десятки камер. Но такие теплые приемы далеко не у всех участников совета министров иностранных дел «двадцатки». Главу германского МИДа Анналену Бербок встречали только пара военных, да один из местных сотрудников аэропорта.

Наглядная разница в приемах от индийских властей задала тон министерской встрече G20. Как бы ни было это неприятно Западу - между Россией и Индией давно сложились партнерские отношения. Это было ясно и по приему министров в президентском дворце. Каждому из глав МИД помогали не потеряться и пройти от своего кортежа ко входу. Но Сергей Лавров, неоднократно посещавший Индию, и так знал маршрут.

На встречу прибыли делегации, в том числе, из Нигерии, Блангадеша и других государств, не входящих в группу двадцати, но приехавших в Нью-Дели по приглашению Индии. Это одна из крупнейших встреч министров иностранных дел за всю историю саммита, призванного объединить всех тех, кто выступает за многополярный мир.

США на этот саммит прибыли с единственной целью - укрепить антироссийскую коалицию. Кто на «западном фронте» было понятно по расстановке флагов. Европейский флаг рядом с Германией и Канадой. Российский триколор в окружении Мексики и ЮАР. Обе страны - против антироссийских санкций. Впрочем, Индия до последнего пыталась сохранить конструктивный настрой встречи. Премьер-министр Нарендра Моди в приветственном слове призвал отказаться от попыток навязать однополярный миропорядок и сосредоточиться на обсуждении экономических и гуманитарных проблем, для чего изначально и создавался G20.

«Мы все должны признать, что многополярность сегодня переживает кризис. Архитектура глобального управления, созданная после Второй мировой войны, должна была выполнять две функции: предотвратить будущие войны и развивать международное сотрудничество. Опыт последних двух лет показывает, что глобальное управление потерпело неудачу. Тем не менее, мы должны найти точки соприкосновения и задать направление, потому что именно этого ждет от нас мир», - заявил Моди.

После этого дискуссия перешла в закрытый формат. Согласно утечкам из зала переговоров, западные представители просьбе премьера Моди не вняли. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сразу же принялся обвинять Россию в эскалации, а его немецкая коллега Анналена Бербок обратилась к Лаврову со словами «заканчивайте эту войну, прекращайте нарушать международный порядок». В итоге Лаврову даже пришлось извиниться за неподобающее поведение коллег.

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "двадцатки" в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию», - заявил Лавров.

Любопытно, что госсекретарь США еще до приезда в Нью-Дели заявил, что не будет встречаться с Лавровым. Но уже во время встречи выяснилось, что Блинкен в перерыве попросил о встрече с Лавровым «на ногах». Весь разговор, как подтвердил пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Джон Кирби, занял 10 минут. И, судя по его словам, за это время Блинкен высказал Лаврову чуть ли не все претензии США к России...

«Они были в одной комнате на G20 в Нью-Дели и госсекретарь Блинкен воспользовался предоставленной им возможностью, чтобы сделать три ключевых замечания. Во-первых, мы хотим, чтобы Россия не приостанавливала их участие в договоре СНВ. Во-вторых, мы хотим вернуть Пола Уилана. У нас есть предложение на столе, они должны его принять. И в-третьих, мы собираемся продолжать поддерживать Украину», - заявил Кирби.

Впрочем, заявления американских СМИ и официальных лиц в итоге оказались фейком - о Поле Уиллане речи в разговоре не шло. Все свелось лишь к новой порции претензий в адрес России - об этом рассказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Самое удивительное что центральной частью этого контакта "вцепившись за лацканы или за пиджаки" Лаврова госдепартамент представил как разговоры о Поле Уилане. Так вот, госсекретарь США словом не обмолвился об американском гражданине Поле Уилане. Почему США, госдепартамент, представитель администрации Байдена вот так обманывают своих граждан - это большой вопрос. Это низко», - сказала Захарова.

У иностранных наблюдателей тоже возникли вопросы к формату, который Блинкен выбрал для переговоров. На Ближнем востоке отметили, что вместо открытого и честного обсуждения проблем США с трибуны говорят лозунгами, а по-настоящему важные вопросы обсуждают мимоходом и освещают с искажениями и через косвенную речь.

«Напрашивается вопрос: почему США устроили утечку в прессу о том, что сказал госсекретарь Блинкен министру Лаврову. Почему он не сказал этого на открытой трибуне на конференции? Судьба договора СНВ - важный вопрос, который стоило обсудить. Эта встреча создана специально для обсуждения подобных проблем. Вместо этого мы видим встречу после встречи после встречи. То же самое мы видим на Совбезе ООН, то же и на G20. Эти мероприятия становятся форумами для обличительных речей и споров, а не местом для конструктивного взаимодействия», - заявил главный политический обозреватель Al Jazeera Марван Бишара.

Что же касается итогов встречи - все участники двадцатки согласились, что развивающиеся страны должны иметь больше голоса в принятии решений на международных площадках. Также было принято решение, что Африканский союз станет полноценным членом G20. Но вот согласовать общее заявление министров по итогам встречи так и не получилось.

«Наши западные коллеги, как и год назад - при индонезийском председательстве - добивались всеми правдами и неправдами - прежде всего вторым - и различными риторическими заявлениями выдвинуть на передний план проблему ситуации вокруг Украины, которую они подают под соусом "российской агрессии". Ничего хорошего это не принесло. Дискуссия в части выступлений западных делегаций, прежде всего стран "семерки", сбивалась на эмоциональные заявления. Все это делалось в ущерб нормальному обсуждению проблем, стоящих на повестке дня "Группы двадцати". В итоге принять итоговый документ от имени всех министров не получилось», - заявил Сергей Лавров.

Также на встрече министров иностранных дел отказались включать в итоговый документ предложенный Россией пункт о необходимости расследования диверсий на «Северных потоках».

«Большинство развивающихся участников "двадцадки" высказывали нам понимание и готовность согласиться с тем, чтобы такое положение в декларацию записать. Но Запад как бык. Помните, как Запад отреагировал на разоблачение, опубликованное Сеймуром Хершем? Нервная реакция. Сразу же после публикации этих разоблачений стали реагировать выражениями типа "это нонсенс", "даже обсуждать это не будем". Здесь все понятно. Будем добиваться этого расследования», - заявил глава МИД.

По словам Сергея Лаврова, Запад принес в жертву своим амбициям по Украине все, над чем до этого года трудились участники G20. Министр отметил, что Москва готова обсуждать украинскую ситуацию, как обсуждала ее и задолго до начала спецоперации, но Вашингтону это, очевидно, не нужно - там позицию Москвы предпочитают не слышать.

«Мы не за один день объявили о решении, которое вынуждены были принять. Долгие годы после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, потом после подписания Минских договоренностей в феврале 2015 года мы разъясняли нашу позицию. Мы долгие годы предупреждали: не надо создавать из Украины угрозу Российской Федерации. Не где-то через океан, а прямо на наших границах, на территориях, где русские столетиями проживали и берегли свою культуру. Эту культуру им перечеркнуло неонацистское руководство, пришедшее к власти на Украине. Будем продолжать добиваться справедливости для украинского народа», - заявил Лавров.

И хоть совет министров прошел в условиях беспрецедентного внешнего давления на тех, кто старается сохранять нейтральный статус, на полях двадцатки Сергей Лавров провел целый ряд двусторонних встреч - в том числе с министрами иностранных дел Китая, Индии, Турции и Бразилии. Итог встречи наглядно показал - попытки США и их союзников собрать широкую антироссийскую коалицию в очередной раз провалились.