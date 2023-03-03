Захарова назвала низостью ложь США о разговоре Блинкена и Лаврова об Уилане

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Энтони Блинкен не сказал Сергею Лаврову ни слова об американце Поле Уилане, находящемся в российской тюрьме. При этом официальные лица выдали небольшой разговор двух дипломатов на полях встречи «Большой двадцатки» за полноценные переговоры об американце. Об этом заявила «Звезде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Самое удивительное, что центральную часть этого контакта, вцепившись в лацканы или пиджаки Лаврова, Госдепартамент представил как переговоры о Поле Уилане... Я хотела бы сказать, что госсекретарь США словом не обмолвился об американском гражданине Поле Уилане. Почему США вот так обманывают своих граждан - это большой вопрос», - заявила Захарова.

Дипломат отметила, что подобное поведение властей США может быть лишь «самопиаром» Блинкена или частью подготовки к выборам, но это не является реальной заботой об Уилане.

«Выдавать какие-то странные попытки контакта за заботу об американских гражданах - это низко. Я понимаю, что оценку должны давать американские граждане, но по-человечески я бы охарактеризовала это именно так», - сказала Захарова.

Напомним, Блинкен и Лавров встретились на саммите G20 впервые с июля 2022 года. Дипломаты разговаривали «на ходу» во время саммита глав МИД. Блинкен призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, участие в котором РФ приостановила в конце февраля.