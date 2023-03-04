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В сети заметили разницу в приеме Лаврова и Бербок в Индии

Анастасия Бобылева
13:54 04.03.2023
Пользователи удивились тому, как торжественно встречали Лаврова.
В сети заметили разницу в приеме Лаврова и Бербок в Индии
© Фото: IMAGO, Florian Gaertner, Globallookpress
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В Twitter началось активное обсуждение о том, как в Индии встречали министров иностранных дел Германии и России Анналену Бербок и Сергея Лаврова. Как отметили пользователи, разница во встрече дипломатов заметна. RT DE опубликовал видео, в котором российского дипломата встречает целая делегация, в то время как его коллегу из ФРГ ожидают лишь три человека.

«Но ведь нам все время говорят, что Россия изолирована», - удивился один из комментаторов.

Другие отметили, что на смотреть эти кадры было «неловко». Также кто-то заявил, что «никто не приветствует поджигателя конфликта». А один из пользователей посчитал это видео доказательством, что мировой порядок изменился.

На встрече G20 в Индии Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Китая, а также с коллегой из Турции и впервые за долгое время увиделся с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Корреспондент «Звезды» Дарья Сенникова рассказала о мероприятии.

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