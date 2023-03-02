В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров извинился перед Индией за «балаган» стран Запада на встрече G20

Игнат Далакян
15:06 02.03.2023
Согласно словам главы МИД РФ, некоторые делегации стран Запада пытаются переложить на других свои провалы в экономической политике.
Лавров извинился перед Индией за «балаган» стран Запада на встрече G20
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
Читайте нас на:

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече «Большой двадцатки» заявил, что хотел бы принести индийскому председательству извинения за непотребное поведения ряда делегаций западных стран, которые превратили работу G20 в балаган.

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций», - цитирует РИА Новости Лаврова.

Согласно словам главы российского внешнеполитического ведомства, ряд делегаций стран Запада превратили работу над повесткой дня G20 в балаган в попытке переложить собственную ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Российскую Федерацию.

Ранее информационное агентство AFP сообщило, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с июля 2022 года оказались в одном помещении. Сегодня в Индии проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:38 В стране и мире
Видео
Путин пообещал «дожать» всех, кто хочет отнять у русских родной язык
14:45 Армия
Минобороны России сообщило об уничтожении украинских самолетов Су-24 и Су-25 за сутки
15:06 В стране и мире
Лавров извинился перед Индией за «балаган» стран Запада на встрече G20
12:42 В стране и мире
Видео
Замгубернатора Брянской области сообщил о состоянии пострадавшего при обстреле ребенка
12:25 В стране и мире
Видео
Пресс-секретарь губернатора Брянской области заявила, что силовые структуры работают по всей территории Сушан
Популярное
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.