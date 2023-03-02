Лавров извинился перед Индией за «балаган» стран Запада на встрече G20

Согласно словам главы МИД РФ, некоторые делегации стран Запада пытаются переложить на других свои провалы в экономической политике.

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече «Большой двадцатки» заявил, что хотел бы принести индийскому председательству извинения за непотребное поведения ряда делегаций западных стран, которые превратили работу G20 в балаган.

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций», - цитирует РИА Новости Лаврова.

Согласно словам главы российского внешнеполитического ведомства, ряд делегаций стран Запада превратили работу над повесткой дня G20 в балаган в попытке переложить собственную ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Российскую Федерацию.

Ранее информационное агентство AFP сообщило, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с июля 2022 года оказались в одном помещении. Сегодня в Индии проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки».