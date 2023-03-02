Захарова: Лавров и Блинкен разговаривали «на ходу» во время G20

Инициатива разговора исходила со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена. При этом полноценными переговорами общение названия нельзя.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности о разговоре «на ходу» глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, который состоялся впервые за семь месяцев в рамках G20. По словам дипломата, такое общение нельзя назвать полноценными переговорами.

«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии "двадцатки" Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», - сказала Захарова.

В агентстве Reuters добавили со ссылкой на источник в американской администрации, что Блинкен обратился к Лаврову с призывом пересмотреть прекращение участия России в ДСНВ. Он добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку Киеву. Отмечается, что беседа длилась около 10 минут.

Сергей Лавров также извинился перед Индией за балаган, в который превратили встречу участники «Большой двадцатки». По его словам, конструктивное обсуждение актуальных вопросов превратилось в перекладывание ответственности за сложности в экономической политике на другие страны.