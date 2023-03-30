В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Израиль нанес удары по Дамаску, пострадали двое сирийских военных

Марина Крижановская
03:23 30.03.2023
Средства ПВО Сирии отразили ракеты, сбив несколько из них.
Израиль нанес удары по Дамаску, пострадали двое сирийских военных
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress
Читайте нас на:

Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска. Сообщается, что ракетная атака была осуществлена со стороны оккупированных Израилем в 1967 году Голанских высот.

Удары пришлись на позиции в окрестностях сирийской столицы. Средства ПВО Сирии отразили несколько ракет. Однако двое военнослужащих были ранены. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на арабоязычное издание.

«Сегодня около 01.20 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью нескольких ракет со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду позиций в окрестностях города Дамаск. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них. В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен материальный ущерб», - информирует агентство.

В начале марта сирийское Минобороны сообщало об израильском ударе по городу Алеппо. Он пришелся на международный аэропорт. В результате воздушная гавань была выведена из строя, ей был нанесен ущерб.

Массированные удары по сирийской территории Израиль наносил и в феврале. Пострадала цитадель из-за авианалета, погибли пять человек и 15 пострадали, в Дамаске были разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:09 В стране и мире
Видео
Гендиректору МАГАТЭ Гросси показали защитные сооружения вокруг емкостей с топливом на ЗАЭС
18:46 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» показал следы обстрелов ЗАЭС украинскими боевиками
18:00 В стране и мире
Датчане подняли со дна найденный рядом с «Северным потоком - 2» предмет
17:12 В стране и мире
Следователи задержали врача, вымогавшего деньги за перевозку задыхающегося ребенка
17:05 Спорт
Видео
Гимнаст Далалоян назвал разрушительным запрет МОК выступать спортсменам из «силовых» клубов
Популярное
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Мать Саакашвили рассказала о критическом состоянии сына
Видео
Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.