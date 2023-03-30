Израиль нанес удары по Дамаску, пострадали двое сирийских военных

Средства ПВО Сирии отразили ракеты, сбив несколько из них.

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Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска. Сообщается, что ракетная атака была осуществлена со стороны оккупированных Израилем в 1967 году Голанских высот.

Удары пришлись на позиции в окрестностях сирийской столицы. Средства ПВО Сирии отразили несколько ракет. Однако двое военнослужащих были ранены. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на арабоязычное издание.

«Сегодня около 01.20 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью нескольких ракет со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду позиций в окрестностях города Дамаск. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них. В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен материальный ущерб», - информирует агентство.

В начале марта сирийское Минобороны сообщало об израильском ударе по городу Алеппо. Он пришелся на международный аэропорт. В результате воздушная гавань была выведена из строя, ей был нанесен ущерб.

Массированные удары по сирийской территории Израиль наносил и в феврале. Пострадала цитадель из-за авианалета, погибли пять человек и 15 пострадали, в Дамаске были разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра.