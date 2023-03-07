В Минобороны Сирии сообщили об ударе Израиля по аэропорту Алеппо

По данным сирийского оборонного ведомства, Израиль совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии.

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В Министерстве обороны Сирийской Арабской Республики сообщили, что Израиль совершил воздушную атаку на международный аэропорт Алеппо, в результате чего объект был выведен из строя.

«Сегодня в 02:07 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, нанеся удар по международному аэропорту Алеппо. В результате аэропорту был нанесен ущерб, он вышел из строя», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Сирии.

До официального подтверждения сирийского оборонного ведомства об израильской атаке близ международного аэропорта Алеппо сообщил местный телеканал Al-Ikhbariya. Официальный Иерусалим информацию пока никак не прокомментировал.

Ранее заместитель руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов сообщил, что четыре истребителя F-16 Военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску. Он уточнил, что в результате нападения в сирийской столице были разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра. Кроме того, стало известно о 5 погибших и 15 пострадавших.