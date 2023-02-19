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F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданиям института и культурного центра в Дамаске

Игнат Далакян
22:45 19.02.2023
Согласно сообщению ЦПВС, по данным сирийской стороны, пять человек погибло, 15 пострадали.
F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданиям института и культурного центра в Дамаске
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress
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Четыре F-16 Военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску. Об этом сообщил заместитель руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов.

«Девятнадцатого февраля с 00.22 до 00.27 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли ракетный удар», - сказал Гуринов на брифинге.

По данным офицера, в результате нападения в сирийской столице были разрушены здания Технического института прикладного искусства и культурного центра. Кроме того, с стороны САР заявили о 5 погибших и 15 пострадавших.

Ранее стало известно, что в результате израильской атаки пострадала цитадель Дамаска. Также ракеты поразили жизненно важные объекты на военных базах в районе газового месторождения «Конико» и нефтяного месторождения «Аль-Омар» в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

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