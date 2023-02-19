В Дамаске после ракетного удара Израиля погибли пять человек

© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress

В результате атаки Израиля на Дамаск погибли пять человек, включая военного. Об этом сообщили в сирийском Минобороны.

«В 00:22 израильский противник совершил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду мест в городе Дамаск и его окрестностях, включая жилые районы, населенные мирными жителями», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Отмечается, что, помимо погибших, есть и пострадавшие. Пятнадцать мирных жителей были ранены, и некоторые из них находятся в критическом состоянии. Также ракетным ударом были разрушены некоторые дома.

Ранее Иран обвинил Израиль в атаке на объект Минобороны страны. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани, ссылаясь на результаты предварительного расследования.