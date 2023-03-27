МВД РФ объявило в розыск участника теракта в Брянской области Канахина

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Вероятный участник террористического нападения 2 марта на Брянскую область объявлен в розыск. В частности, речь идет о Кирилле Канахине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - сообщает агентство имеющуюся на данный момент информацию.

Напомним, что в тот день на территорию России, в Климовский район Брянской области, проникла группа украинских диверсантов. Они открыли огонь по гражданскому автомобилю - погиб один мужчина и был ранен мальчик-подросток. Тогда президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.

После ФСБ РФ информировала, что были приняты меры и вылазка украинских националистов в Брянской области пресечена - противник был выдавлен на территорию Украины. В ведомстве отметили, что это было необходимо для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения и исключить ущерб для гражданской инфраструктуры.

На случившееся отреагировал посол РФ в США Анатолий Антонов. Он заявил, что американские власти ответственны за теракт в Брянской области, так как его исполнители - украинские националисты - были вдохновлены американской поддержкой Украины.

Похожее мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов. Он сказал, что диверсантов так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК) готовили специалисты НАТО. Кнутов добавил, что по имеющейся информации к убийству журналиста Дарьи Дугиной данное формирование имеет прямое отношение с точки зрения исполнителя.