Военный эксперт Кнутов заявил, что диверсантов РДК готовили специалисты НАТО

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Специалисты НАТО обучали членов «Русского добровольческого корпуса», которые причастны к нападению на Брянскую область. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, к подготовке боевиков прямое отношение имеет и киевский режим.

«Воевать они могут только со стариками, с детьми и женщинами. Есть информация, что к убийству Дарьи Дугиной это формирование имеет прямое отношение с точки зрения исполнителя. Готовили эту спецоперацию, обучали диверсантов натовские профессионалы и киевский нацистский режим. Тут нет никаких сомнений», - отметил Юрий Кнутов.

Эксперт добавил, что к людям из подобного формирования нужно относиться, как к бандитам и предателям.

Ранее политолог Алексей Анпилогов в ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» заявил, что Киев врет о своей непричастности к атаке на мирных жителей сел Брянской области. По его словам, в «Русский добровольческий корпус» входила и Наталья Вовк, которая является исполнителем подрыва автомобиля Дарьи Дугиной.

Напомним, 2 марта на территорию Брянской области проникли украинские диверсанты. Они открыли огонь по гражданскому автомобилю. В результате погиб один человек и был ранен ребенок.