В ФСБ РФ сообщили о пресечении вылазки украинских боевиков в Брянской области

В ФСБ РФ сообщили о нанесении массированного артиллерийского удара по выдавленным на территорию Украины противникам.

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В Федеральной службе безопасности России сообщили, что в результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена.

«Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что у 11-летнего мальчика, который пострадал при проникновении в Брянскую область украинских диверсантов, прошла успешно операция. Медики извлекли выпущенную из оружия натовского производства пулю.

Напомним, сегодня 2 марта в Брянскую область проникла группа украинских диверсантов. Националисты открыли огонь по гражданскому автомобилю, в результате чего погиб один человек и был ранен 11-летний мальчик. Кроме того, стало известно о захвате заложников украинскими боевиками. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.