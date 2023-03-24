Губернатор Усс заявил о невиновности сбежавшего из-под ареста в Италии сына Артема

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Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что не знает, где находится его сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын Артем. По его словам, квартира охранялась полицией и молодой человек не мог просто исчезнуть.

«Квартира, где он находился под домашним арестом, охранялась карабинерами. Его посещали несколько раз ночью и это происходило регулярно. Поэтому не понятно, как он мог исчезнуть оттуда», - рассказал Усс.

Что касается юридической стороны дела, то губернатор уверен в невиновности сына. Напомним, предприниматель Артем Усс обвиняется в отмывании денег и уклонении от санкций. Его отец считает обвинения надуманными.

«Я юрист и абсолютно убежден, что он не виновен и деяния, инкриминируемые ему, не являются преступными. Это не только мое мнение, но и мнение международной группы адвокатов, которые принимали участие в его защите», - напомнил губернатор.

Решение итальянского суда, который постановил выдать сына Соединенным Штатам, стало неожиданностью для участников процесса, заверил Александр Усс. Само уголовное дело в отношении него он считает политическим.

«Накануне суда в нескольких странах мира вышли, как под копирку, заказные статьи. Сразу после ареста Артема высказывались предположения об обмене его на американцев. Дело в отношении него грубо сфальсифицировали. Убежден, что он стал либо жертвой для пополнения залогового фонда, либо представлял интерес в большой геополитической игре», - констатировал глава Красноярского края.

Артем Усс был задержан в Италии 17 октября прошлого года по международному ордеру. По версии американских следователей, предприниматель занимался контрабандой венесуэльской нефти.