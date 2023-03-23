Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

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Бизнесмен и сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает газета La Stampa. По ее данным, в минувшую среду мужчина сломал свой электронный браслет и покинул квартиру, расположенную в Базильо. Отмечается, что, когда на место прибыли карабинеры, предприниматель успел скрыться.

Напомним, Артема Усса по международному ордеру задержали в Италии 17 октября прошлого года и поместили под домашний арест. В США бизнесмена обвиняют в отмывании денег и уклонении от введенных санкций.

Во вторник суд в Милане одобрил экстрадицию Усса в США. Бизнесмен заявлял о своей невиновности и просил в суде передать его России.

Его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс, заявлял, что предъявленное властями США обвинение имеет политический окрас. По его словам, Штатам не нравится, когда кто-то работает во благо России.