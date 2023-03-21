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Суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора Усса

Сергей Лебедев
17:28 21.03.2023
В Соединенных Штатах россиянина обвиняют в уклонении от введенных санкций и отмывании денег.
Суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора Усса
© Фото: stadtratte, imago-images.de, GlobalLookPress
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Суд в Милане одобрил экстрадицию в США бизнесмена и сына красноярского губернатора Артема Усса. В Соединенных Штатах его обвиняют в уклонении от введенных санкций и отмывании денег.

«Суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней мы подадим апелляцию в кассационный суд», - цитирует ТАСС слова адвоката россиянина.

Напомним, Артема Усса по международному ордеру задержали в Италии 17 октября прошлого года. Его поместили под домашний арест. Позже следствие США заявило, что бизнесмена подозревают также в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что предъявленное его сыну властями США обвинение имеет политический окрас. По его словам, американцам не нравится, когда кто-то работает во благо России.

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