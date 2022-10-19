США предъявили пятерым россиянам обвинения в уклонении от санкций

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Соединенные Штаты обвинили пятерых граждан Российской Федерации в уклонении от введенных санкций и отмывании денег. Об этом говорится на сайте американского Минюста.

В частности, в тексте пресс-релиза указан сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Еще один обвиняемый россиянин - Юрий Орехов.

«17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс - в Италии, оба по запросу США, и будут проходить процедуру экстрадиции», - говорится в сообщении.

Кроме того, обвинение было предъявлено россиянам Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

Напомним, что антироссийские санкции ряд западных стран ввели после того, как Россия начала специальную военную операцию по защите народных республик Донбасса, население которых подвергалось геноциду со стороны киевского режима. Цели СВО - освобождение ЛНР и ДНР, демилитаризация и денацификация Украины.

Россия начала спецоперацию 24 февраля. Впоследствии США и ряд стран Европы оценили действия РФ и ввели против Москвы экономические рестрикции, которые коснулись, в том числе, банков, компаний и большого количества физлиц.