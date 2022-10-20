Красноярский губернатор прокомментировал обвинения США в адрес его сына

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Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что предъявленное его сыну властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас. По его словам, американцам не нравится, когда кто-то работает во благо России.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Министерство юстиции США сообщило, что пятерым российским гражданам предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В частности, в тексте пресс-релиза ведомства был указан сын губернатора Красноярского края Артем Усс.

Его недавно задержали в Италии. Он, по запросу США, будет проходить процедуру экстрадиции.