В годовщину бомбардировок Югославии сербы рассказали о последствиях применения НАТО снарядов с ураном

Двадцать четыре года назад началась операция НАТО «Союзная сила», в рамках которой Белград, Подгорица, Приштина и другие города Югославии подверглись массированным бомбардировкам.

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Суд в Сербии вынесет первые приговоры за применение НАТО снарядов с обедненным ураном во время бомбардировок Югославии в 99-ом году. Сегодня, к слову, годовщина тех страшных событий, жертвами которых стали до двух тысяч мирных жителей, в том числе 90 детей. Ну, а те, кто выжил - последствия ощущают до сих пор. На подвергшихся бомбардировкам территориях уровень онкологических заболеваний зашкаливает.

Житель Белграда Любиша Перич показывает, какие разрушения получил его дом. Он находится на холме - рядом с телевизионной вышкой, которая стала одной из главных целей для истребителей НАТО. С тех пор дом удалось восстановить, а вот деревья еще хранят следы тех обстрелов. Последствия, которые остаются незаметными глазу, но продолжают убивать граждан теперь уже бывшей Югославии - раковые заболевания. Их всплеск связывают с использованием НАТО боеприпасов с обедненным ураном.

«Прошло уже 24 года, моя супруга до сегодняшнего дня не дожила. У нее был рак желудка. Мы не знаем точных причин этого, но слышали, как после бомбардировок Белграда погибло много солдат, в основном из Италии - также от онкологии», - рассказал Любиша Перич.

Двадцать четвертого марта 24 года назад началась операция, получившая название «Союзная сила». Белград, Подгорица, Приштина и другие города подверглись массированным ракетно-бомбовым ударам. За два с половиной месяца истребители совершили более 35 тысяч вылетов, сбросили 14 тысяч авиабомб и выпустили три тысячи крылатых ракет. По разным данным, жертвами стали до двух тысяч мирных жителей (среди них - 90 детей), в пять раз больше человек - получили ранения и несколько десятков тысяч остались без крыши над головой.

Формальным поводом стала ситуация в косовском селе Речак, где в результате рейда югославской полиции было уничтожено 45 боевиков так называемой албанской освободительной армии. В ЕС их назвали мирными жителями, а США выдвинули ультиматум, потребовав арестовать президента Милошевича. Когда он отказал во вводе войск НАТО, генсек альянса Хавьер Солана отдал приказ о начале операции.

«Я был очень зол и очень зол на НАТО. Имели место манипуляции, подтасовка фактов. Никто не хотел разбираться в том, что в действительности произошло, была атмосфера страха», - вспомнил корреспондент агентства «Франс Пресс в Косово Александр Митич.

Узнав об этом, премьер-министр России Евгений Примаков, уже находясь в самолете, отменил визит в США, совершив знаменитый разворот над Атлантикой. Корреспондент агентства Франс Пресс Александр Митич в этот момент работал в Приштине.

«Натовские бомбардировки были сильнейшими в Косово. НАТО наносило удары по гражданским объектам, не было электричества и воды, при этом продолжались бои между полицией и террористами», - отметил Митич.

Считается, что именно с Югославии США стали оружием «нести свободу» и в другие страны. Ирак, Ливия, Сирия и Афганистан. Символично, что одним из немногих, кто тогда поддержал Милошевича стал Муаммар Каддафи. Что стало с обоими - хорошо известно. Один был растерзан толпой, другой, после пяти лет заключения, скончался в ожидании решения суда. Уже в этом году в Косово вновь вспыхнули массовые беспорядки. Сегодня это один из главных козырей в рукаве Запада с целью заставить Белград присоединиться к санкциям против России. Среди прочих - угроза вторичных санкций и возможная отмена льгот для поездок сербов в Европу.

«Это шантаж, угрозы. Пока реальных мер не вводилось, но есть основания. Я верю, что Сербия будет держаться и мы продолжим сотрудничество», - выразил надежду посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

В попытке установить контроль на Балканах, уже после окончания бомбардировок, США решили разместить в Косово собственную военную базу. Но тогда сделать это им не позволила Россия и ее знаменитый марш-бросок на Приштину. После того, как передовой отряд из 18 бойцов ГРУ под командованием майора Юнус-Бека Евкурова, сегодня он замминистра обороны, взял под контроль и удерживал единственный в Косово аэродром Слатина, на него зашли подразделения российских миротворцев из Боснии и Герцеговины. В их составе и младший сержант Павел Васильев. Сегодня тренер по рукопашному бою, он вспоминает, как тогда военных встречали местные жители.

«Очень много людей стояли на виадуках, на мостах, возле домов. Все были с цветами. И днем и ночью стояли», - рассказал Павел Васильев.

Встреча с контингентом НАТО не была приятной. В задачи российских десантников входило не пропускать на аэродром ни один западный танк. Из-за этого иногда даже возникли стычки - например, с английскими танкистами. Но в итоге и эта задача была выполнена.