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Посол РФ в Сербии заявил о научном подтверждении вреда боеприпасов с обедненным ураном

Иван Петров
18:35 22.03.2023
Вопреки данным, полученным сербскими учеными, в НАТО заявляли, что никаких серьезных радиоактивных последствий применение обедненного урана не принесет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал «Звезде», какие последствия вызвало применение НАТО боеприпасов с обедненным ураном в Сербии. 

По его словам, Сербия была первой страной, где такие боеприпасы применялись активно и широко. Еще тогда, в 1999 году, во время бомбежек, к НАТО предъявлялись вопросы относительно последствий. В НАТО, тем не менее, отговаривались и подчеркивали, что никаких серьезных радиоактивных последствий применение обедненного урана не принесет. 

«Этим вопросом озаботились в сербском институте ядерной науки, он один из тех, кто изучал последствия использования данных боеприпасов. Сейчас у сербов сомнения нет, есть конкретные научные данные, эксперименты, которые собраны с 1999 года, четверть века прошло. Более убедительных доказательств опасности долговременной опасности таких боеприпасов найти трудно», - заметил Богдан-Харченко. 

Он сказал, что показателен рост онкологических заболеваний именно в тех районах, где такие боеприпасы применялись. Например, в Косово и на юге Сербии - именно там до сих пор по нарастающей идет онкология. Российский посол подчеркнул, что все исследования - углубленные, научные, с самыми современными методами - показали, что причина в радиоактивности. При этом других причин для нее в этих районах нет. 

Также собеседник «Звезды» добавил, что внутри НАТО были иски от самих собственных военнослужащих, которые были в Косово в составе миротворческих сил, но они не были удовлетворены. 

Богдан-Харченко подчеркнул, что готовность Британии поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном означает, что ей нет дела до Украины и украинцев. 

Ранее намерение поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном прокомментировал министр обороны России Сергей Шойгу. А президент Белоруссии Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине. 

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