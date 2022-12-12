В шаге от взрыва: как развивается конфликт между Сербией и властями Косово

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сербии прошла самая напряженная ночь со времен югославского конфликта. Об этом заявил глава государства Александр Вучич. Президент заверил, что отдал все приказы, необходимые для защиты родины. В боевую готовность приведена армия.

Сербы, проживающие в Косово, ночевали на баррикадах, которые соорудили для защиты от косовского спецназа. С высоты за ними следил вертолет полиции частично признанной республики. Приштина требует убрать баррикады и прекратить акции протеста, вызванные вводом спецназа в сербские муниципалитеты Косово, а также пытается привлечь для разгона сербов размещенные в регионе подразделения НАТО. В противном случае — грозится самостоятельно провести силовую операцию.

«Идет непростая борьба за выживание людей, за их дома. Говорят, что проблема в баррикадах, но баррикады строили не по прихоти и не потому, что люди хотят мерзнуть. Это выражение протеста против задержания людей, жестокого обращения с людьми, невыполнения Брюссельского соглашения», — заявил после заседания Совета безопасности Сербии Вучич.

В Белграде заявляют, что армия Сербии приведена в повышенную боеготовность. На видео запечатлели, как утверждается, перемещение 63-й десантной бригады в Рашку, на границу с Косово. Туда, по некоторым данным, прибыл Нишский корпус. Также на юг стянуты 5000 сербских полицейских.

Решимость Белграда в защите сербского населения Косово и Метохии пока вызывает лишь гневные комментарии со стороны руководство самопровозглашенной республики.

«Президент и премьер-министр Сербии также угрожали военной агрессией, призывая сербскую армию вернуться на нашу территорию. Мы стремимся не к конфликту, а к диалогу и миру. Но позвольте мне четко заявить: республика Косово будет защищать себя — силой и решительностью», — заявил премьер-министр Косова Альбин Курти.

Белград на основании резолюции Совбеза ООН собирается попросить у миротворческой миссии НАТО разрешение разместить в Косово сербскую полицию для защиты сербов. Однако еще до официального запроса одна из стран НАТО — Германия — дала Сербии понять, что это бессмысленно.

«Косово снизило напряженность, отложив местные выборы. Недавняя риторика из Сербии способствует обратному. Предложение об отправке сербских сил в Косово совершенно неприемлемо. Вся моя поддержка направлена на диалог под руководством ЕС», — заявил глава МИД страны Анналена Бербок.

Сербский МИД не помедлил с ответом.

«На основании чего вы решаете какую резолюцию Собвеза ООН соблюдать, а какую — игнорировать? В случае с Ливией резолюция соблюдается, а в случае с Сербией почему-то нет. Ошеломляющий уровень абсурда», — написала в ответ премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Косовский спецназ без каких-либо разрешений уже зашел в сербские районы, где ему находиться запрещено. В частности, косовары заняли плотину ГЭС, которая обеспечивает водой юг Сербии и показательно сорвали там сербские флаги. Ранее на КПП на въезде в республику задержали бывшего полицейского-серба. Именно это и стало спусковым крючком для новой эскалации тлеющего конфликта.

«Самое серьезное, что мы можем наблюдать — столкновения с полицией, которая начнет стрелять, я имею в виду албанскую полицию, ситуация действительно серьезная», — прокомментировала политолог Елена Гуськова.

Инциденты на национальной почве происходят между косовскими албанцами и сербами регулярно. Рекордным по числу подобных случаев стал 2022 год. В Белграде не раз заявляли, что не могут вечно терпеть притеснений сербов. Косово — с тех пор, как в 2008-м провозгласило свою независимость от Сербии — не выполнило ни одного взятого на себя обязательства.