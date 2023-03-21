Захарова назвала югославским сценарием передачу Киеву боеприпасов с ураном

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала планы Великобритании по передаче Киеву снарядов с обедненным ураном «югославским сценарием». По ее словам, наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого будут применены опасные боеприпасы.

«В Югославии пострадали в первую очередь натовские солдаты, в частности итальянцы. Потом они долго пытались выбить компенсацию у НАТО за потерянное здоровье. Но в исках им было отказано», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Мария Захарова отметила, что снаряды обедненным ураном не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Украине передадут боеприпасы с обедненным ураном. По ее словам, такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, в беседе со «Звездой» отметил, что боеприпас с обедненным ураном оставляет за собой радиационный след на земле, где он взорвется. Из-за этого увеличивается риск возникновения раковых заболевания у людей.