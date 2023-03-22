Принц Уильям с супругой прибыл в Польшу с необъявленным визитом

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Британский принц Уильям и его супруга Кейт сегодня прибыли в Польшу. Самолет, принадлежащий королевской семье, приземлился в аэропорту Ясенка у города Жешув. Об этом сообщает Fakt.

По данным издания, принц с женой посетят британских солдат, которые дислоцированы вблизи границы с Украиной. Официальная информация о визите на данный момент не поступала.

Напомним, в конце февраля король Великобритании посетил тренировочный полигон в Уилтшире на юге Англии, на котором проходят подготовку украинские боевики. Карл III проверил ход занятий и пообщался с инструкторами и бойцами.

А накануне стало известно о планах Соединенного Королевства поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. О передаче снарядов сообщила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что планы Лондона говорят о намерении Запада окончательно уничтожить Украину. По словам дипломата, подобный шаг британский властей является провокацией, нацеленной на обострение противостояния и выход на очередной виток агрессии.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать, если Великобритания поставит на Украину боеприпасы с обедненным ураном. По словам главы государства, Запад решил воевать с РФ до последнего украинца.