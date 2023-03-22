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Захарова заявила, что поставками боеприпасов с обедненным ураном Запад уничтожает Украину

Ян Брацкий
09:37 22.03.2023
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Киеву передадут боеприпасы с обедненным ураном.
Захарова заявила, что поставками боеприпасов с обедненным ураном Запад уничтожает Украину
© Фото: MFA Russia. GlobalLookPress
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Планы официального Лондона по поставкам Киеву снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о намерении коллективного Запада окончательно уничтожить Украину. К такому выводу пришла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Я хочу обратить внимание на главное: на сегодняшний день нет никаких сомнений, что речь идет о явно выраженном намерении коллективного Запада во главе с США и Британией просто уничтожить Украину до конца. Все разговоры после заявлений о намерении поставить снаряды с обедненным ураном о том, что они видят благополучие Украины в будущем, заканчиваются», - сказала она в эфире радио Sputnik.

Подобный шаг британских властей Захарова назвала провокацией, нацеленной на обострение противостояния и выход на очередной виток агрессии. Особо дипломат отметила, что воинственные заявления Лондона прозвучали на фоне переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина о мире на Украине.

Накануне Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решением о поставке боеприпасов с обедненным ураном Запад прошел «еще одну ступеньку, но их все меньше и меньше». Глава оборонного ведомства напомнил, что применение подобных боеприпасов вредит здоровью. Не оставил без внимания заявление Лондона и президент Владимир Путин. Глава государства заявил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца и Москва будет вынуждена соответствующим образом на это реагировать.

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