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Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном

Сергей Лебедев
16:08 21.03.2023
Замминистра обороны Аннабель Голди заявила, что такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков.
Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, GlobalLookPress
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Великобритания намерена передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом заявила заместитель министра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.

«Мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники», - сказала Голди.

Напомним, ранее в России заявили, что поставки Киеву снарядов с ураном для танков Leopard 2 будут расценены как использование «грязных бомб». Применение таких боеприпасов ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке.

Западные страны призвали воздержаться от поощрения ядерных провокаций и шантажа.

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