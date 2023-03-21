В стране и мире Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном Сергей Лебедев Замминистра обороны Аннабель Голди заявила, что такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков. © Фото: Monika Skolimowska, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Великобритания намерена передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом заявила заместитель министра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди. «Мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники», - сказала Голди. Напомним, ранее в России заявили, что поставки Киеву снарядов с ураном для танков Leopard 2 будут расценены как использование «грязных бомб». Применение таких боеприпасов ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. Западные страны призвали воздержаться от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Экспертное мнение и аналитика