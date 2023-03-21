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Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Украине оружия с ядерным компонентом

Сергей Лебедев
19:07 21.03.2023
Президент отметил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Россия будет вынуждена реагировать, если Великобритания поставит на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Похоже, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать», - отметил глава государства.

Также Владимир Путин отметил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования конфликта на Украине, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе. Однако, на данный момент, по его словам, такая готовность отсутствует.

Новость о поставке Киеву британских боеприпасов с обедненным ураном прокомментировал и министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил, что «пройдена еще одна ступенька, но их все меньше и меньше». Министр также напомнил, что существуют свидетельства того, что применение снарядов с ураном вредит здоровью тех, кто их использует.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Украине передадут боеприпасы с обедненным ураном. По ее словам, такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.

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