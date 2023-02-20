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Карл III побывал на полигоне, где готовятся украинские боевики

Максим Крюков
16:49 20.02.2023
Полигон, где британские инструкторы обучают украинских боевиков, находится в церемониальном графстве Уилтшир на юге Англии.
© Видео: RoyalReporter, Twitter © Фото: RoyalReporter, Twitter
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Король Великобритании Карл III посетил тренировочный полигон в Уилтшире на юге Англии, на котором проходят подготовку украинские боевики. Кадры визита Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Соединенного Королевства опубликовал репортер Daily Express Ричард Палмер в своем Twitter-аккаунте.

Карл III проверил ход занятий и пообщался с инструкторами и бойцами.

Ранее король Великобритании Карл III принял украинского лидера Владимира Зеленского в Букингемском дворце. Кроме того, было опубликовано фото с их встречи - на нем британский монарх жмет руку президенту Украины. Некоторые пользователи Сети и британские СМИ обратили внимание на то, что король был на встрече в костюме, в то время как Зеленский надел на прием в Букингемском дворце свитшот, в котором он появляется на публике последний год.

Кроме того, «Звезда» рассказала, как Владимир Зеленский выступил перед британскими парламентариями, переговорил с премьером Риши Сунаком и даже попал на аудиенцию к королю. Для украинского президента уже стало своеобразной традицией сопровождать транши военной помощи собственным визитом. Если раньше он предпочитал не покидать территорию Украины, то сейчас проблемы с поставками западных вооружений заставляют его лично отправляться в турне на военных самолетах стран блока НАТО.

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