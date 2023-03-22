США предложили Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper взамен ее МиГ-29, передаваемых Украине

Ударные «Вайперы» уходят корнями к вертолетам «Кобра», созданным еще в 60-е годы прошлого века, в эпоху Вьетнамской войны.

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Соединенные Штаты предложили Словакии замену ее истребителям МиГ-29, которые передаются киевскому режиму. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Этой заменой стали 12 ударных вертолетов AH-1Z Viper, созданных на базе вертолетов Super Cobra, которые, в свою очередь, созданы на базе вертолетов Cobra, что появились еще в 60-е годы прошлого века.

«Двенадцать новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с оборудованием, обучение пилотов и техников и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II - таково предложение правительства США», - написал Надь в соцсети Facebook*.

Ранее в Белом доме заявили, что США пока что не рассматривают поставку F-16 Киеву, фокусируясь на другом оружии.

В то же время в Британии анонсировали поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном. Это прокомментировал министр обороны России Сергей Шойгу - он заявил, что «пройдена еще одна ступенька, но их все меньше и меньше».

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