По словам и.о. премьер-министра Словакии, решение также получило одобрение главы государства и спикера парламента.

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Правительство Словакии одобрило поставки истребителей МиГ-29 Киеву. Об этом проинформировал исполняющий обязанности премьер-министра страны Эдуард Хегер. Вместе с тем он отметил, что соответствующее решение поддержали глава государства и спикер парламента.

«Правительство приняло решение и единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kup Украине», - приводит издание Pravda слова Хегера.

Ранее глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал причину, почему Париж все еще не отправил танки Leclerc Киеву. Филиппо заявил, что Париж уже давно поставил бы Украине указанные танки, если бы не недовольство населения.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ будет отодвигать угрозу от границ в зависимости от того, какое оружие будут поставлять западные страны на Украину.