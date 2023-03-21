Шойгу о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном: пройдена еще одна ступенька

По словам министра обороны, существуют свидетельства того, что подобные снаряды вредят здоровью.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «пройдена еще одна ступенька, но их все меньше и меньше». Так глава ведомства прокомментировал намерение Великобритании поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном.

Сергей Шойгу отметил, что существуют свидетельства того, что применение снарядов с ураном вредит здоровью. Это показало их применение американцами в Косово и Сербии.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что РФ будет реагировать, если Великобритания поставит Украине боеприпасы с обедненным ураном. Запад, по его словам, решил воевать с Россией до последнего украинца.

Напомним, ранее замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что Киеву передадут боеприпасы с обедненным ураном. Они якобы обладают более высокой эффективностью в боях с бронированной техникой.