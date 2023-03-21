Белый дом: США не рассматривают поставку F-16 Киеву, фокусируясь на другом оружии

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что речь идет об артиллерии, боеприпасах, средствах ПВО и бронтенике.

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В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты не рассматривают поставку киевскому режиму истребителей F-16, вместо этого фокусируясь на другом вооружении. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Президент ясно заявил, что сейчас мы не изучаем поставку Украине F-16, мы пытаемся отдавать предпочтение таким системам, которые, мы знаем, им точно понадобятся больше всего в ближайшие недели и месяцы. Это артиллерия, боеприпасы, средства ПВО и бронированные средства», - сказал Кирби в эфире MSNBC.

Ранее Главком ВВС Украины Сергей Голубцов заявил, что лучшие летчики украинских боевиков гибнут в ожидании этих F-16.

А герой России Рустем Клупов заявил, что Украина столкнется с проблемами при возможных поставках F-16.