Политолог Колташов объяснил отсутствие деталей переговоров Путина и Си Цзиньпина глобальностью принятых решений

По мнению политолога Василия Колташова, спектр взаимных договоренностей между Москвой и Пекином очень широк и касается не только экономических, но и гуманитарных сфер.

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Отсутствие обилия сообщений и подробностей о переговорах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином свидетельствуют о важности принятых решений. В этом уверен руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. В беседе со «Звездой» он предположил, что эффект от диалога глав двух крупнейших держав будет иметь долгосрочные последствия.

«Многое вообще не сообщается о переговорном процессе. Очевидно, что содержательная его часть настолько серьезная и будет иметь столь масштабные и долговременные последствия, что раньше времени о ней рассказывать не спешат», - сказал Колташов.

По мнению политолога, визит Си Цзиньпина в Москву имеет иной смысл, нежели недавняя поездка президента США Джо Байдена в Киев.

«У президента США это была попытка поддержать падающего. Председатель КНР демонстрирует, что он уверен в устойчивости России и союза, который создается. Две страны не боятся внешнего давления и будут развивать отношения дальше», - полагает Колташов.

Создаваемый альянс Москвы и Пекина становится принципиальным фактором политики, уверен он. Достигнутые договоренности касаются широкого спектра вопросов.

«Будет расти товарооборот. Россия начнет строить новые трубопроводы в Китай, будет налажен экспорт продовольствия. Это касается мяса птицы и крупного рогатого скота. Россия будет закупать в КНР промышленное оборудование. У нас активизируется обмен студентами. Будут предприняты шаги, чтобы скорейшим образом общество начало друг друга больше понимать. Возможен особый режим для туризма», - отметил руководитель Центра политэкономических исследований.

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву завершился утром 22 марта. Накануне в Кремле Владимир Путин принимал высокого гостя. Стороны пообщались в узком кругу и в составе делегаций. Подписан ряд соглашений и меморандумов. На торжественном ужине оба лидера выразили удовлетворение достигнутыми результатами.