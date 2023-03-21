В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе

Переговоры в узком составе продолжались в течение 1,5 часа.

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В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в расширенном формате.

Следует отметить, что до этого в Кремлевском дворце прошли переговоры сторон в узком составе - они продолжались в течение 1,5 часа.

По словам российского лидера, первая часть переговоров была содержательной, наблюдался откровенный обмен мнениями. Кроме того, президент РФ сделал еще ряд важных заявлений относительно развития российско-китайских отношений.

К переговорном процессу в расширенном составе к российской делегации присоединись, в частности, вице-премьер-глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова и Александр Новак, глава Министерства финансов Антон Силуанов.

Сегодня днем китайский лидер приехал в Большой Кремлевский дворец, где состоялась церемония официальной встречи с Путиным. Накануне начался государственный визит Си Цзиньпина в Россию.