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Си Цзиньпин помахал рукой с трапа своего самолета

Ян Брацкий
08:48 22.03.2023
Лайнер с председателем КНР Си Цзиньпином на борту оторвался от земли в 8:45.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Председатель КНР Си Цзиньпин поднялся по трапу своего самолета и помахал рукой провожавшим. На красной дорожке вдоль парадного строя почетного караула с ним прошелся вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Провожали Си Цзиньпина под аккомпанемент затворов фотокамер. На стоянке во Внуково собрались десятки журналистов. Многие из них накануне освещали встречу Владимира Путина и председателя КНР в Кремле. Многие политологи в России и на Западе уже назвали ее эпохальной.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, аспекты экономического сотрудничества, украинский кризис, сверили часы по многим международным темам. После торжественного ужина Путин проводил Си Цзиньпина до машины.

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