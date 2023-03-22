Си Цзиньпин помахал рукой с трапа своего самолета

Лайнер с председателем КНР Си Цзиньпином на борту оторвался от земли в 8:45.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Председатель КНР Си Цзиньпин поднялся по трапу своего самолета и помахал рукой провожавшим. На красной дорожке вдоль парадного строя почетного караула с ним прошелся вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Провожали Си Цзиньпина под аккомпанемент затворов фотокамер. На стоянке во Внуково собрались десятки журналистов. Многие из них накануне освещали встречу Владимира Путина и председателя КНР в Кремле. Многие политологи в России и на Западе уже назвали ее эпохальной.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, аспекты экономического сотрудничества, украинский кризис, сверили часы по многим международным темам. После торжественного ужина Путин проводил Си Цзиньпина до машины.