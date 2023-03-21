Савельев: у России и Китая много интересных проектов в области перевозок

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У России и Китая много интересных совместных проектов в области морских, автомобильных и железнодорожных перевозок. Об этом «Звезде» рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Все эти вопросы лежат в плоскости наших договоренностей. Мы считаем, что нам удастся эту ситуацию улучшить», - добавил глава ведомства.

Также Виталий Савельев заявил, что необходимо улучшать ситуацию в сфере туризма. По его словам, турпоток между странами значительно снизился из-за пандемии коронавируса.

Напомним, сегодня по итогам переговоров с Си Цзиньпином президент Владимир Путин заявил, что РФ поддержит китайский бизнес в замещении западных предприятий, покинувших Россию. Более того, Москва выступает за расчеты в юанях при торговле с другими государствами. По словам президента, следует поощрять практику взаиморасчетов в национальных валютах.