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Визит американского президента в Киев выглядел как «большая постановка». Об этом заявил экс-подполковник армии США Дэниэл Дэвис. По его словам, приезд Джо Байдена не принес Украине какой-либо пользы, так как Соединенные Штаты и так собираются предоставить режиму Зеленского все, что требуется.

«Это выглядело как большая постановка, особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими. Таким образом, они знали, что никакой атаки не будет», - сказал Дэвис в интервью Fox News.

Отставной офицер также отметил, что из окружения Байдена даже никто не вздрогнул, когда прозвучала воздушная тревога. По его словам, все знали, что это произойдет.

Напомним, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что официальный Вашингтон уведомлял Москву о визите Джо Байдена на Украину незадолго до его отправления. В свою очередь, директор ФСБ Александр Бортников отметил, что США по дипломатической линии уведомляли Россию о визите американского президента в Киев. По его словам, наша страна не давала гарантий безопасности.