В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Отставной подполковник армии США назвал визит Байдена в Киев постановочным

Сергей Лебедев
08:52 22.02.2023
По словам бывшего офицера, приезд президента Соединенных Штатов не принес Украине какой-либо пользы.
Отставной подполковник армии США назвал визит Байдена в Киев постановочным
© Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE apai, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Визит американского президента в Киев выглядел как «большая постановка». Об этом заявил экс-подполковник армии США Дэниэл Дэвис. По его словам, приезд Джо Байдена не принес Украине какой-либо пользы, так как Соединенные Штаты и так собираются предоставить режиму Зеленского все, что требуется.

«Это выглядело как большая постановка, особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими. Таким образом, они знали, что никакой атаки не будет», - сказал Дэвис в интервью Fox News.

Отставной офицер также отметил, что из окружения Байдена даже никто не вздрогнул, когда прозвучала воздушная тревога. По его словам, все знали, что это произойдет.

Напомним, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что официальный Вашингтон уведомлял Москву о визите Джо Байдена на Украину незадолго до его отправления. В свою очередь, директор ФСБ Александр Бортников отметил, что США по дипломатической линии уведомляли Россию о визите американского президента в Киев. По его словам, наша страна не давала гарантий безопасности.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:52 В стране и мире
Отставной подполковник армии США назвал визит Байдена в Киев постановочным
08:28 В стране и мире
«Ъ»: суд прекратил уголовное преследование Тесака
07:56 В стране и мире
Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до семи
07:23 В стране и мире
Песков: созданная после Карибского кризиса горячая линия Кремль - Белый дом еще действует
06:26 Армия
Видео
Экипажи танков Т-72А уничтожили позиции украинских боевиков на правобережье Днепра
Популярное
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.