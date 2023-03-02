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Друзья и недруги: кто есть кто для России из министров иностранных дел G20

Андрей Аркадьев
Дария Сенникова
18:44 02.03.2023
1-2 марта в Нью-Дели проходит встреча министров иностранных дел стран G20. За саммитом следит корреспондент Дария Сенникова.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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За столом переговоров - с сотню человек. Это крупнейшая встреча министров иностранных дел за всю историю саммита G20. Здесь не только дипломаты, представляющие страны, входящие в клуб «двадцати», но и те, кто приехал по особому приглашению Индии.

Сегодняшняя встреча претендует на звание одного из самых представительных форумов. Выступление Сергея Лаврова перед коллегами начнется с соболезнований Турции и Сирии. Эти страны пережили одно из самых разрушительных землетрясений в своей истории. Как подчеркнет глава МИД, саммит призван объединять, но лозунги G20 про один мир и одно будущее поддерживают не все участники. Это становится ясно по заявлениям госсекретаря США, который раннее говорил, что не собирается встречаться на саммите с Лавровым и новым министром иностранных дел Китая.

На заседании глава МИД РФ даже приносит индийской стороне извинения, в первую очередь за то, что Запад сделал с дипломатией. Попытки превратить повестку работы «Большой двадцатки» в балаган и перекладывание ответственности за провалы в экономической политике на другие страны, и прежде всего на Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о разговоре «на ходу» Лаврова и Блинкена во время G20. Госсекретарь США только вернулся из Узбекистана, где проводил встречи с президентом Мирзиеевым. Американский журналист Мэтью Ли уверен, Штаты ищут новых союзников, у Белого дома остается все меньше возможностей что-то противопоставить России и Китаю.

В перерыве между сессиями Сергей Лавров проводит личную встречу с новым министром иностранных дел КНР. И сразу начинает ее дружеским рукопожатием. Цинь Ган на посту немногим больше недели. Глава МИД РФ заявляет: у России и КНР далеко идущие планы сотрудничества.

Но есть и те, кто угрожает. Госсекретарь США Энтони Блинкен тоже здесь - прилетел из своего среднеазиатского турне. По заявлению нашего МИД, попросил о встрече с Сергеем Лавровым. Министр согласился. Пообщались коротко, на пути с одной площадки форума на другую. Блинкен прилетел в Индию из Средней Азии, искал там новых союзников, говорит известный американский журналист Мэтью Ли. Существующей коалиции, видимо, уже не хватает.

«США обеспокоены тем, что на таких крупных международных встречах, как эта, начнут терять почву перед аргументами России и Китая по украинскому вопросу», - заявил Ли. 

И кажется, это уже происходит, ведь та же КНР не согласилась одобрить пункты, осуждающие Россию в итоговой декларации. Индия, председательствующая на саммите, заявила, что не поддержит новые ограничения против России. Такой же позиции придерживается Турция.

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