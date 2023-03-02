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Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности поддерживать контакты с РФ на всех уровнях

Игнат Далакян
17:55 02.03.2023
По словам главы МИД Китая, необходимо поддерживать тесные контакты между внешнеполитическими ведомствами двух государств.
Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности поддерживать контакты с РФ на всех уровнях
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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Глава Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Дели заявил, что власти КНР считают необходимым продвигать взаимодействие с Российской Федерацией на всех уровнях.

«Китаю и России следует осуществлять взаимодействие на всех уровнях, нужно поддерживать тесные контакты и координацию между внешнеполитическими ведомствами наших стран», - цитирует РИА Новости слова главы МИД КНР.

Министр иностранных дел Китая добавил, что на фоне сложной международной ситуации КНР готова взаимодействовать с международным сообществом, в том числе и с Российской Федерацией. По словам Гана, это необходимо для мира, безопасности и общего процветания.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен разговаривали «на ходу» во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки». По словам дипломата, такой разговор нельзя назвать полноценным.

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