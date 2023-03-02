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Американский журналист Мэтью Ли предрек раскол во мнениях по вопросу Украины

Елизавета Потейчук
05:58 02.03.2023
Американский журналист подчеркнул, что вряд ли Запад всерьез воспринимает план КНР по урегулированию украинского кризиса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Американский журналист, репортер агентства Associated Press Мэтью Ли заявил, что в мировом сообществе возникнет раскол во мнениях касаемо обстановки на Украине. По его словам, со стороны России и Китая, а также стран Запада, включая США, Великобританию и Германию, будут звучать «пылкие заявления» по этому вопросу.

«Думаю, что Китай будет усердно продвигать свой мирный план, если даже не будет принят полностью, то будет обсуждаться некоторыми странами. Сомневаюсь, что есть какие-либо шансы, что Запад примет его», - сказал Ли в беседе со «Звездой» накануне встречи глав МИД G20 в Индии.

Журналист также усомнился в том, что Запад всерьез воспринимает мирный план КНР по Украине. Ли утверждает, что если бы индийской стороне удалось договориться об итоговом коммюнике, это было бы успехом.

Напомним, 24 февраля МИД Китая представил документ с позицией по урегулированию кризиса вокруг Украины. В частности, в плане по разрешению конфликта подчеркивается, что единственным выходом из украинского кризиса является диалог.

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