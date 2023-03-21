Си Цзиньпин выехал из отеля, предположительно, на встречу с Мишустиным

Как ранее отмечали эксперты в беседах со «Звездой», визит председателя КНР в Россию показывает, что попытки Запада изолировать Москву потерпели крах.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует кадры отъезда кортежа председателя КНР Си Цзиньпина из отеля. Предполагается, что он выехал на встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Уже состоялись неформальные переговоры Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Вчера вечером эти переговоры продолжались 4,5 часа.

Сегодня же лидеры двух стран проведут официальные переговоры в Большом Кремлевском дворце. Ожидается, что стороны обсудят военно-техническое сотрудничество, энергетику и взаимодействие в сферах экономики и торговли.

Ранее востоковед Владимир Колотов в беседе со «Звездой» объяснил, как визит Си Цзиньпина в Россию показал провал Запада - добиться изоляции Москвы не удалось.