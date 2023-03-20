Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле продлились 4,5 часа

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В Кремле завершилась встреча российского президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Неформальные переговоры лидеров двух стран длились более четырех с половиной часов.

Напомним, сегодня Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом. Следует отметить, что это первый зарубежный визит руководителя КНР после его переизбрания на этот пост.

Как отметил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, за приездом Си Цзиньпина в Россию следят во всем мире, особенно на Западе. По его словам, каждая встреча руководителей России и Китая «опрокидывает» теории, что РФ получилось изолировать.

А сенатор Владимир Джабаров заявил, что на Западе переживают из-за визита главы КНР. Там обеспокоены тем, что попытки изолировать нашу страну превратятся в пшик при хороших отношениях между Москвой и Пекином