Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут официальные переговоры в Большом Кремлевском дворце

В Кремле ожидают, что президент РФ и председатель КНР обсудят энергетику, военно-техническое сотрудничество, а также торгово-экономическое взаимодействие.

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Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проведут официальные переговоры в Большом Кремлевском дворце. Во второй, основной день государственного визита в Москву генерального секретаря Компартии Китая, у руководителей двух держав запланирована насыщенная программа работы.

В Кремле ожидают, что темой обсуждения лидеров государств станет энергетика, военно-техническое сотрудничество, а также торгово-экономическое взаимодействие.

В понедельник в Кремле завершилась встреча российского президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Неформальные переговоры лидеров двух стран длились более четырех с половиной часов. Это первый зарубежный визит руководителя КНР после его переизбрания на этот пост.

Ранее профессор СПбГУ, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Владимир Колотов в разговоре со «Звездой» рассказал, почему визит Си Цзиньпина в Москву показал провал коллективного Запада по изоляции России. По его словам, встреча президента РФ и председателя КНР говорит о том, что пришло время договориться о совместной стратегии преодоления кризисных явлений. Также востоковед поделился мнением о том, будут ли лидеры двух стран обсуждать конфликт на Украине.