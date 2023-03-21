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Мишустин проведет встречу с Си Цзиньпином

Ян Брацкий
08:13 21.03.2023
Кроме того, сегодня ожидаются переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в составе делегаций, на которых стороны затронут широкий спектр вопросов.
Мишустин проведет встречу с Си Цзиньпином
© Фото: Russian Government, Zhang Ling, XinHua, GlobalLookPress
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. С его слов, встреча запланирована на первую половину дня. Ранее Мишустин неоднократно отмечал, что у Москвы и Пекина совпадают подходы по многим современным проблемам. Обе столицы выступают за многополярную архитектуру международных связей, пишет РИА Новости.

Китайский лидер прибыл с официальным визитом в Москву накануне. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на высший пост. В день приезда председатель КНР встретился с главой российского государства Владимиром Путиным в Кремле. После неформальной беседы с глазу на глаз политики отправились на совместный ужин.

Стороны подчеркивают дружеский и деловой характер визита. Неспроста Си Цзиньпин сразу после схождения с трапа на российскую землю заявил о готовности Пекина вместе с Москвой стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве. Также председатель КНР выразил уверенность, что поездка окажется плодотворной и придаст импульс развитию отношений двух стран.

Сегодня ожидаются переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в составе делегаций. Стороны затронут широкий спектр вопросов. Ожидается, что в разговоре примут участие зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Ларов, Министр обороны Сергей Шойгу, глава ЦБ РФ Эльфира Набиуллина и прочие высокопоставленные лица. В переговорах в расширенном составе также будут участвовать шесть вице-премьеров.

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