Востоковед Колотов объяснил, как визит Си Цзиньпина показал провал Запада

По словам профессора СПбГУ Владимира Колотова, встреча президента РФ и председателя КНР говорит о том, что пришло время договориться о совместной стратегии преодоления кризисных явлений.

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Профессор СПбГУ, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Владимир Колотов в разговоре со «Звездой» рассказал, почему визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву показал провал коллективного Запада по изоляции России в мировом сообществе.

«Визит Си Цзиньпина в настоящее время показывает полный провал западных попыток добиться изоляции России. Встреча представителей двух крупнейших держав на евразийском пространстве говорит о том, что пришло время сверить часы и договориться о совместной стратегии преодоления кризисных явлений, которые в настоящее время существуют на евразийском пространстве», - сказал он.

По его словам, большая часть проблем вызвана активной деятельностью Соединенных Штатов и их союзников, которая направлена на предотвращение появления сильных соперников, которые могут бросить вызов доминированию Вашингтона на евразийском пространстве.

«Именно поэтому США проводят политику "разделяй и властвуй", придвигают контролируемые ими военно-политические структуры к границам России и Китая. И это представляет очень серьезную угрозу безопасности Москвы и Пекина. В настоящее время назрела насущная необходимость для того, чтобы эти угрозы убрать. И, конечно же, первым шагом должно явиться согласование стратегий Москвы и Пекина», - отметил эксперт.

Колотов добавил, что у каждой стороны есть свои «рецепты» преодоления этих проблем, но их надо обсудить для того, чтобы посмотреть, где РФ и КНР могут сотрудничать друг с другом. Есть вопросы, в которых каждая из сторон действует сама по себе. А есть вопросы, где они могут выступать в тесной координации.

«Я думаю, что встретились они сейчас, поскольку необходимость в этом назрела. Только что в Китае прошли выборы. Си Цзиньпин был избран на третий срок. Соответственно, пора приступить к преодолению тех угроз. Соединенные Штаты придвинули НАТО к границам России на западе. На востоке они сколачивают азиатский аналог НАТО против Пекина: накачивают Тайвань оружием для того, чтобы разыграть тайваньскую карту так же, как они разыграли украинскую против России», - поделился профессор СПбГУ.

По мнению востоковеда, в этих условиях нужно встречаться и взаимодействовать более тесно друг с другом для того, чтобы нивелировать угрозы для безопасности России и КНР.

«Я думаю, что украинский кризис должен затрагиваться. Это один из крупнейших конфликтов. Он используется для нагнетания напряженности. Тем более, что это старая тема, которую использует Запад в своей конкуренции на евразийском пространстве. Мы хорошо помним XIX век, как разворачивалась "большая игра" между разными империями. И один из основных ходов, который наши англо-саксонские партнеры использовали - это дестабилизация буферных регионов и стран», - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждать украинский конфликт в Кремле.

Со слов Колотова, в XIX веке англосаксами был дестабилизирован Афганистан, который в настоящее время используется для проецирования угроз в направлении Ирана, России, Центральной Азии, Китайской Народной Республики.

«Украина играет точно такую же роль - то есть дестабилизация буферных территорий или использование подконтрольных пешек против противника в геополитической игре. Подобного рода пешки есть и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые могут быть разыграны в той или иной геополитической партии против Китая. Ни для Москвы, ни для Пекина это секретом не является. Поэтому для того, чтобы обсудить эти вопросы и понять, как можно решить этот вопрос, надо встречаться и говорить», - подчеркнул зав. кафедрой истории стран Дальнего Востока.

Эксперт также напомнил, что недавно Пекин выдвинул свои мирные предложения по урегулированию кризиса, «но Россия 8 лет тянула, пытаясь решить этот вопрос мирным путем».

«И весной прошлого года, кстати, именно Запад заблокировал переговоры. И жесты доброй воли, которые Москва проявляла для того, чтобы положить конец конфликту, совершенно очевидно, что Запад, поставляя оружие - и это не скрывается - открыто многие лидеры западных стран выступают с предложением нанести России военное поражение, под это идут поставки оружия. Ситуация примерно похожая и на Азиатско-Тихоокеанском направлении. Единственное, что там пока открытые военные действия не идут, идет подготовка. А на Украине уже горячая фаза имеет место быть», - заявил он.

Накануне в Кремле завершилась встреча российского президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Неформальные переговоры лидеров двух стран длились более четырех с половиной часов. Как отметил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, за приездом Си Цзиньпина в Россию следят во всем мире, особенно на Западе.