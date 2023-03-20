Си Цзиньпин заявил, что Китай готов стоять на страже международного права вместе с РФ

Председатель КНР сделал это заявление сразу по прибытии в Москву с запланированным визитом.

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией решительно стоять на страже миропорядка, основанного на международного права. Он сделал это сразу же по прибытии в Москву.

Кроме этого, председатель выразил уверенность, что визит окажется плодотворным и придаст новый импульс развитию отношений двух стран.

Ранее Политолог Сергей Маркелов заявил, что Запад боится совместных решений Владимира Путина и Си Цзиньпина. А военный эксперт Александр Перенджиев заметил, что два лидера могут обсудить не только Украину, но и защиту Арктики от агрессии НАТО.

Ранее председатель КНР заявили о необходимости увеличения инвестиций, а также торговли между Россией и Китаем.